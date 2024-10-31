Токаев: Казахстан нацелен на увеличение годовой добычи нефти до 100 млн тонн

Казахстан намерен в перспективе достичь показателя по добыче нефти в 100 млн тонн в год.

Казахстан намерен в перспективе достичь показателя по добыче нефти в 100 млн тонн в год.

Как передает Report со ссылкой на "Интерфакс-Казахстан", об этом сообщил президент республики Касым-Жомарт Токаев на заседании совета иностранных инвесторов в Астане.

"На будущее мы хотим преодолеть порог в 100 млн тонн нефти ежегодно. Добыча нефти возросла в три раза за последние 30 лет. Это достижение позволило Казахстану войти в топ-5 стран с убедительным ростом в добыче нефти", - сказал Токаев.

Как сообщалось, Казахстан планирует в 2024 году добыть более 88 млн тонн нефти.