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Эльнур Солтанов: Для достижения нулевого уровня выбросов к 2050 году требуется 200 млрд долларов

Эльнур Солтанов: Для достижения нулевого уровня выбросов к 2050 году требуется 200 млрд долларов Для достижения чистого нулевого уровня выбросов к 2050 году Азербайджану необходимы инвестиции в размере 200 млрд долларов США.
Энергетика
31 октября 2024 г. 12:35
Эльнур Солтанов: Для достижения нулевого уровня выбросов к 2050 году требуется 200 млрд долларов

Для достижения чистого нулевого уровня выбросов к 2050 году Азербайджану необходимы инвестиции в размере 200 млрд долларов США.

Как сообщает Report, об этом заявил заместитель министра энергетики, исполнительный директор 29-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29) Эльнур Солтанов на Диалоге по целям устойчивого развития на тему в Баку.

"Решения должны подкрепляться крупными инвестициями. Переход к чистому нулю неизбежен, иначе мы приведем мир к катастрофе. Для достижения этой цели к 2050 году необходимо более 40 гигаватт-часов солнечной и ветровой энергии. Это в 5 раз больше всей установленной мощности Азербайджана. Ожидается, что в 2050 году потребление электроэнергии в стране достигнет 89 тераватт-часов. В настоящее время этот показатель составляет 33 тераватта, то есть он увеличится втрое", - подчеркнул замминистра.

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Версия на азербайджанском языке Elnur Soltanov: "2050-ci ilədək sıfır xalis emissiya üçün Azərbaycana 200 milyard dollar sərmayə tələb olunur"

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