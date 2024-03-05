Путин заявил, что Россия и ОПЕК+ не будут завышать цены на нефть

Россия и ее партнеры по ОПЕК+ не собираются "задирать" цены на нефть. Цель - в обеспечении стабильности, и пока этого удается добиваться.

Россия и ее партнеры по ОПЕК+ не собираются "задирать" цены на нефть. Цель - в обеспечении стабильности, и пока этого удается добиваться.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил президент РФ Владимир Путин.

"Что касается спекулянтов - вы знаете, во всех отраслях одно и то же. В энергетике возьмите - все один в один, все то же самое. Поэтому в свое время ОПЕК и создали: чтобы стабилизировать ситуацию на энергетическом рынке", - заметил российский лидер на встрече с представителями АПК.

Он напомнил, что Россия не входит в сам альянс, но участвует в расширенном формате ОПЕК+.

"Это позволяет регулировать цены на рынке. Мы не собираемся задирать цены бесконечно, потому что это плохо отражается на производителях, на потребителях. Но мы хотим добиться стабильности. И нам это пока удается", - добавил Путин.