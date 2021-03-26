О нас
Report Georgia
Аудио новости

Пройдут повторные выборы в Общественный совет при Минэнерго

Пройдут повторные выборы в Общественный совет при Минэнерго 30 марта с 11:00 до 13:00 пройдут повторные выборы на вакантные места Общественного совета при Министерстве энергетики.
Энергетика
26 марта 2021 г. 12:30
Пройдут повторные выборы в Общественный совет при Минэнерго

30 марта с 11:00 до 13:00 пройдут повторные выборы на вакантные места Общественного совета при Министерстве энергетики.

Как сообщает Report со ссылкой на министерство, соответствующее решение избирательная комиссия министерства приняла 19 марта.

Представителей институтов гражданского общества, подавших заявки на участие в выборах, просят подойти к 5-й двери Дома правительства с удостоверением личности в указанную дату со строгим соблюдением требований карантинного режима.

Напомним, что на состоявшихся 18 марта первых выборах лишь один человек набрал достаточное количество голосов и был избран членом Общественного совета. Количество членов совета составляет 7 человек.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Energetika Nazirliyi yanında İctimai Şuraya təkrar seçkilər olacaq

Новости партнеров

Самое важное

Французский политолог: Армения вредит своим интересам, отказавшись предоставлять карты минных полей
Французский политолог: Армения вредит своим интересам, отказавшись предоставлять карты минных полей
26 марта 2021 г. 10:57
В Азербайджане подсудимый получил полтора года тюрьмы за убийство
В Азербайджане подсудимый получил полтора года тюрьмы за убийство
26 марта 2021 г. 10:54
Депутаты обвинили COVAX: Это дискриминационное, необъективное и несправедливое поведение
Депутаты обвинили COVAX: Это дискриминационное, необъективное и несправедливое поведение
25 марта 2021 г. 17:11
В Геранбойском районе похоронен шехид 
В Геранбойском районе похоронен шехид 
25 марта 2021 г. 16:33
Представители интеллигенции Азербайджана обратилась к гендиректору ЮНЕСКО
Представители интеллигенции Азербайджана обратилась к гендиректору ЮНЕСКО
25 марта 2021 г. 16:20
Приостановлены авиарейсы из ряда российских городов в Азербайджан
Приостановлены авиарейсы из ряда российских городов в Азербайджан
25 марта 2021 г. 14:31
Из-за непредоставления Арменией минных карт сделано обращение в международные организации
Из-за непредоставления Арменией минных карт сделано обращение в международные организации
25 марта 2021 г. 13:15
На месторождении ”Шафаг-Асиман обнаружены первые запасы газоконденсата
На месторождении ”Шафаг-Асиман" обнаружены первые запасы газоконденсата
24 марта 2021 г. 15:32
Эрдоган о Карабахе: Будем внимательно следить за выполнением договоренностей
Эрдоган о Карабахе: Будем внимательно следить за выполнением договоренностей
24 марта 2021 г. 14:38
Один день в Физули и Ходжавенде
ФотоОдин день в Физули и Ходжавенде
21 марта 2021 г. 10:09

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi