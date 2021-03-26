Пройдут повторные выборы в Общественный совет при Минэнерго

30 марта с 11:00 до 13:00 пройдут повторные выборы на вакантные места Общественного совета при Министерстве энергетики.

30 марта с 11:00 до 13:00 пройдут повторные выборы на вакантные места Общественного совета при Министерстве энергетики.

Как сообщает Report со ссылкой на министерство, соответствующее решение избирательная комиссия министерства приняла 19 марта.

Представителей институтов гражданского общества, подавших заявки на участие в выборах, просят подойти к 5-й двери Дома правительства с удостоверением личности в указанную дату со строгим соблюдением требований карантинного режима.

Напомним, что на состоявшихся 18 марта первых выборах лишь один человек набрал достаточное количество голосов и был избран членом Общественного совета. Количество членов совета составляет 7 человек.