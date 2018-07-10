Президент Турции: TANAP - жизненно важный проект для Азербайджана и для нас

Баку. 10 июля. REPORT.AZ/ TANAP - жизненно важный проект для Азербайджана и для нас.

Как сообщает Report, об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на совместной пресс-конференции с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым в Баку.

"Наши отношения с Азербайджаном в энергетической сфере имеют большое значение, и этот проект важен не только для Азербайджана и Турции, но и для налаживания связей между Азербайджаном и Европой. Мы проявляем большой интерес к этому проекту. TANAP - это не только проявление нашего братства, но также и стратегические инвестиции. Шаг, который мы предприняли в Эскишехире (церемония открытия TANAP - ред.) - это большой жизненный шаг", - сказал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.