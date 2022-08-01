Президент SOCAR встретился с замминистра энергетики и природных ресурсов Турции

1 августа президент Государственной нефтяной компании Азербайджанской Республики (SOCAR) Ровшан Наджаф встретился с делегацией во главе с заместителем министра энергетики и природных ресурсов Турции Алпарсланом Байрактаром.
Как сообщает Report, на встрече было выражено удовлетворение позитивными результатами продолжающегося сотрудничества между двумя странами по всем направлениям, в том числе в сфере энергетики.
Было подчеркнуто, что реализуемые при совместном участии Азербайджана и Турции глобальные проекты служат обеспечению стратегических интересов наших стран.
В ходе беседы состоялся обмен мнениями по другим вопросам, представляющим взаимный интерес.