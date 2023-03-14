Президент Азербайджана: В связи с растущим спросом в Европе на природный газ мы планируем расширить пропускную способность нашего трубопровода

Некоторые страны уже начинают получать электроэнергию из Азербайджана и, конечно же, природный газ, на протяжении вот уже более двух лет. Но в связи с растущим спросом в Европе на природный газ из новых источников сейчас мы планируем расширить пропускную

Некоторые страны уже начинают получать электроэнергию из Азербайджана и, конечно же, природный газ, на протяжении вот уже более двух лет. Но в связи с растущим спросом в Европе на природный газ из новых источников сейчас мы планируем расширить пропускную способность нашего трубопровода.

Как сообщает Report , об этом сказал президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев на состоявшейся 13 марта в Берлине встрече с руководителями ведущих компаний Германии.

Глава государства подчеркнул, что планируется расширить пропускную способность TANAP с 16 млрд до 32 млрд кубометров и пропускную способность ТАР с 10 млрд до 20 млрд кубометров. "И это в основном связано с растущим спросом в Европе", - добавил Президент Азербайджана.