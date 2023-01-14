Премьер Греции: Мы можем помочь Европе стать независимым от поставок из РФ

Греция может помочь Европе стать независимой от российского природного газа. Правительство страны планирует увеличивать закупки cжиженного природного газа (СПГ) вместо российского трубопроводного газа и строит инфраструктуру для его приема.
Как передает Report, об этом премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис заявил на пресс-конференции в Александруполисе.
По его словам, в данном городе планируется построить плавучий терминал регазификации СПГ (FSRU), который, как ожидается, будет введен в эксплуатацию в конце 2023-начале 2024 года. Это позволит превратить Александруполис в энергетический хаб.
"Греция становится воротами для поставок природного газа, который покрывает не только наши потребности, но и потребности Балкан и – почему бы и нет – Восточной Европы. Почему бы и не Украины? Трудно представить, что Украина будет его получать из России, но кто-то должен поставлять газ", - сказал Мицотакис.