Посол: Азербайджан и Турция начали тесное сотрудничество в сфере альтернативной энергетики

"Азербайджан и Турция сотрудничают в энергетическом секторе, и уже начали тесное сотрудничество в области альтернативной энергетики".

"Азербайджан и Турция сотрудничают в энергетическом секторе, и уже начали тесное сотрудничество в области альтернативной энергетики".

Как сообщает Report, об этом в интервью агентству Anadolu заявил посол Азербайджана в Турции Хазар Ибрагим.

"Мы сотрудничали, прежде всего, в таких классических сферах энергетики, как нефть и природный газ. Затем Азербайджан приобрел перерабатывающие предприятия в Турции. На нефтеперерабатывающем заводе STAR и нефтехимическом комплексе Petkim производится значимая для Турции продукция. Это снижает зависимость братской страны от импорта и позволяет сэкономить средства. Мы уже начали тесное сотрудничество в области возобновляемых источников энергии, таких как солнечная и ветровая энергия", - отметил он.