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Посол: Азербайджан и Турция начали тесное сотрудничество в сфере альтернативной энергетики

Посол: Азербайджан и Турция начали тесное сотрудничество в сфере альтернативной энергетики "Азербайджан и Турция сотрудничают в энергетическом секторе, и уже начали тесное сотрудничество в области альтернативной энергетики".
Энергетика
24 февраля 2021 г. 17:05
Посол: Азербайджан и Турция начали тесное сотрудничество в сфере альтернативной энергетики

"Азербайджан и Турция сотрудничают в энергетическом секторе, и уже начали тесное сотрудничество в области альтернативной энергетики".

Как сообщает Report, об этом в интервью агентству Anadolu заявил посол Азербайджана в Турции Хазар Ибрагим.

"Мы сотрудничали, прежде всего, в таких классических сферах энергетики, как нефть и природный газ. Затем Азербайджан приобрел перерабатывающие предприятия в Турции. На нефтеперерабатывающем заводе STAR и нефтехимическом комплексе Petkim производится значимая для Турции продукция. Это снижает зависимость братской страны от импорта и позволяет сэкономить средства. Мы уже начали тесное сотрудничество в области возобновляемых источников энергии, таких как солнечная и ветровая энергия", - отметил он.

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Версия на английском языке Azerbaijan, Turkey launch close cooperation in renewable energy
Версия на азербайджанском языке Səfir: "Azərbaycan və Türkiyə bərpa olunan enerji sahələrində sıx əməkdaşlığa başlayıb"

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