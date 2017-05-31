Польша переходит на газ из США

Баку. 31 мая. REPORT.AZ/ Польша уже в середине июня получит первую партию сжиженного природного газа (СПГ) из США от компании-экспортера Cheniere.

Как сообщает Report со ссылкой на Вести.Экономика, об этом пишет LNG World News.

В Польше надеются, что импорт американского СПГ сможет пошатнуть доминирующее положение "Газпрома" в данном регионе. А в перспективе это позволит Варшаве полностью отказаться от российского газа, заявил представитель правительства Польши по вопросам стратегической энергетической инфраструктуры Петр Наимски.

Общая потребность страны в газе составляет 15 млрд кубометров в год. В 2022 году истекает контракт между Варшавой и "Газпромом", и польская сторона не собирается его продлевать. При этом американский газ уже достиг конкурентоспособного уровня по цене. За последние 12 месяцев, согласно данным минэнерго США, газ экспортировался по цене в диапазоне 120-210 долларов за 1 тыс. кубометров, тогда как "Газпром" заложил в бюджет цену в 170 долларов за 1 тыс. кубометров. В то же время американские экспортеры готовы строить плавучие терминалы приема СПГ за свой счет при условии заключения долгосрочных контрактов на поставку.