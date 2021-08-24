По TANAP в Турцию поставлено более 3,2 млрд кубометров газа

В январе-июле этого года Азербайджан экспортировал в Турцию 5,2 млрд кубометров природного газа.

Об этом сообщает Report со ссылкой на оперативные данные Минэнерго касательно добычи нефти и газа в стране за январь-июль текущего года.

Согласно данным, за этот период в Турцию по Трансанатолийскому газопроводу (TANAP) было поставлено более 3,2 млрд кубометров газа.

В Турцию транспортируется природный газ, добываемый с азербайджанского месторождения "Шахдениз". Объемы природного газа поставляются на турецкий рынок по Южно-Кавказскому трубопроводу (Баку-Тбилиси-Эрзурум) и TANAP. Первый газ по трубопроводу Баку-Тбилиси-Эрзурум поступил на турецкий рынок в 2007 году. Поставки коммерческого газа в Турцию по TANAP начались 30 июня 2018 года.