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По TANAP в Турцию поставлено более 3,2 млрд кубометров газа

По TANAP в Турцию поставлено более 3,2 млрд кубометров газа
Энергетика
24 августа 2021 г. 11:26
По TANAP в Турцию поставлено более 3,2 млрд кубометров газа

В январе-июле этого года Азербайджан экспортировал в Турцию 5,2 млрд кубометров природного газа.

Об этом сообщает Report со ссылкой на оперативные данные Минэнерго касательно добычи нефти и газа в стране за январь-июль текущего года.

Согласно данным, за этот период в Турцию по Трансанатолийскому газопроводу (TANAP) было поставлено более 3,2 млрд кубометров газа.

В Турцию транспортируется природный газ, добываемый с азербайджанского месторождения "Шахдениз". Объемы природного газа поставляются на турецкий рынок по Южно-Кавказскому трубопроводу (Баку-Тбилиси-Эрзурум) и TANAP. Первый газ по трубопроводу Баку-Тбилиси-Эрзурум поступил на турецкий рынок в 2007 году. Поставки коммерческого газа в Турцию по TANAP начались 30 июня 2018 года.

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Версия на английском языке TANAP transports 3.2 bcm of gas to Turkey 
Версия на азербайджанском языке Bu il TANAP ilə Türkiyəyə 3,2 mlrd kubmetrdən çox qaz nəql olunub

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