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По итогам заседания Консультативного совета принято совместное заявление

По итогам заседания Консультативного совета принято совместное заявление Мы рассматриваем "Южный газовый коридор" как важную новую передающую систему, обеспечивающую безопасные, надежные и конкурентоспособные поставки газа из Азербайджана
Энергетика
12 февраля 2021 г. 13:00
По итогам заседания Консультативного совета принято совместное заявление

По итогам VII заседания министров в рамках Консультативного совета по "Южному газовому коридору" принято совместное заявление сопредседателей для прессы.

Как сообщает Report со ссылкой на Министерство энергетики, заявление сделано министром энергетики Азербайджанской Республики Пярвизом Шахбазовым, еврокомиссаром по вопросам энергетики Кадри Симсон, а также комиссаром по вопросам политики соседства и расширения Оливером Вархели.

В заявлении говорится:

“7-е заседание министров в рамках Консультативного совета по "Южному газовому коридору", прошедшее 11 февраля 2021 года в Баку в формате видеоконференции, подтверждает стратегическое энергетическое партнерство между Азербайджанской Республикой и Европейским союзом, приветствует завершение проекта "Южного газового коридора" и начало поставок газа из Азербайджана в Европейский союз. Это историческое достижение было основано на прочном сотрудничестве между правительствами, международными институтами, финансово-кредитными организациями, операторами систем добычи и транспортировки, компаниями-подрядчиками, сообществами и местными органами власти по всей стоимостной цепочке протяженностью 3500 км;

Мы рассматриваем "Южный газовый коридор" как важную новую передающую систему, обеспечивающую безопасные, надежные и конкурентоспособные поставки газа из азербайджанского месторождения "Шахдениз" в Европу. ЮГК способствует укреплению энергетической безопасности европейских стран, упрощению интеграции в европейский энергетический рынок, служит стратегической цели координации газовых сетей, проходящих через Южную и Центральную Европу;

Подчеркиваем фундаментальную роль правительства Азербайджанской Республики в выполнении долгосрочного обязательства по реализации ЮГК, направленного на обеспечение диверсифицированных, стабильных, безопасных поставок газа в Европу и использование возможностей более крупного экономического партнерства”.

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