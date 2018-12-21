Первый этап проекта модернизации БНПЗ им. Гейдара Алиева завершен

Баку. 21 декабря REPORT.AZ/ С запуском новой битумной установки и пункта заправки сжиженным газом на нефтеперерабатывающем заводе имени Гейдара Алиева завершен первый этап проекта модернизации.

Как сообщает Report со ссылкой на SOCAR, новая битумная установка позволит увеличить производство битума, используемого в основном в дорожном строительстве, с 250 тыс. до 400 тыс. тонн, улучшить качество продукции, сэкономить энергию, а также внесет значительный вклад в охрану окружающей среды.

С газонаполнительной станции ежегодно будет транспортироваться 180 тыс. тонн пропан-пропилененовой фракции, 100 тыс. тонн сжиженного газа (LPG) на автоцистернах, по железной дороге, 178 тыс. тонн бутан-бутиленовой фракции по газопроводу, и, в случае необходимости, на автоцистернах или железнодорожным транспортом.

Отметим, что сегодня президент Азербайджана Ильхам Алиев принял участие в церемонии открытия новой битумной установки и пункта заправки сжиженного газа, построенных в рамках первого этапа проекта реконструкции и модернизации завода.

Первый этап состоит из трех основных частей: строительство новой битумной установки, газонаполнительной станции и очистка территории под строительство следующих установок.

Битумная установка охватывает площадь в 7,7 га. Для ее строительства использовано около 150 тыс. кубометров земли, 650 тонн металлоконструкций и более 530 тонн труб.

С газонаполнительной станции ежегодно будет транспортироваться 180 тыс. тонн пропан-пропилененовой фракции, 100 тыс. тонн сжиженного газа (LPG) на автоцистернах и по железной дороге, 178 тыс. тонн бутан-бутиленовой фракции по газопроводу, и, в случае необходимости, на автоцистернах или железнодорожным транспортом. Пропан-пропиленовые и бутан-бутиленовые фракции будут использоваться в качестве сырья на предприятиях ПО "Азерикимья", а также поступать в продажу для использования в быту и транспортных средствах.

Битум, который является важным компонентом асфальтового покрытия, также используется в производстве красок и чернил, в изоляции и герметичности кабелей, труб, кровли и других поверхностей, а также в различных строительных работах.

Напомним, что в 2016 году с австрийской компанией Poerner был подписан контракт EPCm по строительству битумной установки. В апреле 2017 года подрядчик строительных работ – компания Azfen приступила к строительству установки, к работам были привлечены 400 местных специалистов. Строительство завершено по графику.

Следует отметить, что проект реконструкции и модернизации БНПЗ будет реализован в три этапа, после чего годовая перерабатывающая мощность завода увеличится до 7,5 млн тонн.

На втором этапе до конца 2020 года будет построена установка для производства дизеля в соответствии со стандартом "Евро-5"; последний третий этап включает строительство к началу 2021 года новых установок по производству бензина Ai-92/95/98, соответствующего стандартам качества "Евро-5".