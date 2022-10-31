ОПЕК предрек сокращение нефтедобычи в США к 2045 году

Добыча жидких углеводородов в США будет расти до 2030 года, после чего снизится к 2045 году до 17,2 млн баррелей в сутки, что будет более чем на 0,5 млн баррелей меньше уровня 2021 года.

Добыча жидких углеводородов в США будет расти до 2030 года, после чего снизится к 2045 году до 17,2 млн баррелей в сутки, что будет более чем на 0,5 млн баррелей меньше уровня 2021 года.

Как передает Report, об этом говорится в ежегодном докладе ОПЕК World Oil Outlook (WOO).

"В целом в долгосрочной перспективе ожидается умеренное снижение добычи общего объема жидких углеводородов в США с 17,8 млн баррелей в сутки в 2021 году до 17,2 млн баррелей в сутки в 2045 году, или на 0,5 млн баррелей в сутки", - сообщается в докладе.

Так, по подсчетам ОПЕК, к 2025 году ожидается рост добычи в США до 21,3 млн баррелей в сутки, на том же уровне она будет держаться и в 2030 году. Повышение предложения связывается с увеличением числа буровых установок в стране и сохранением низких цен на скважинах, что будет способствовать продолжению инвестиций. Однако к 2035 году предложение жидких углеводородов в стране упадет до 19,9 млн, к 2040 году опустится до 18,5 млн, а к 2045 году достигнет 17,2 млн баррелей в сутки.