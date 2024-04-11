ОПЕК опубликовал прогнозы ежесуточной добычи нефти с конденсатом в Азербайджане в 2024- 25гг

В 2024 году добыча жидких углеводородов в Азербайджане увеличится примерно на 14 тысяч баррелей в сутки и достигнет в среднем 700 тысяч баррелей.

В 2024 году добыча жидких углеводородов в Азербайджане увеличится примерно на 14 тысяч баррелей в сутки и достигнет в среднем 700 тысяч баррелей.

Как передает Report со ссылкой на апрельский выпуск Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК), данный рост будет частично обеспечен за счет газоконденсатных проектов "Шахдениз", "Абшерон" и "Умид-Бабек". Добыча на нефтяных месторождениях "Азери-Чираг-Гюнешли" в Азербайджане также должна получить импульс в этом году благодаря седьмой платформе АЧГ, говорится в сообщении.

В феврале 2024 года добыча жидких углеводородов в Азербайджане осталась неизменной по сравнению с предыдущим месяцем, но снизилась в среднем на 62 тысяч баррелей в день в годовом исчислении, составив 600 тысяч баррелей.

Согласно отчету ОПЕК, добыча жидких углеводородов (нефти с конденсатом -ред.) в Азербайджане в I-ом квартале 2024 года составляет 600 тысяч баррелей в сутки, во II-IV-ом кварталах прогнозируется в объеме по 700 тысяч баррелей в сутки.

В 2025 году ОПЕК прогнозирует добычу нефти с конденсатом в стране на уровне 700 тысяч баррелей в сутки, в том числе в I-IV-ом кварталах – по 700 тысяч баррелей в сутки.