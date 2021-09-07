ОПЕК: Нефтяная отрасль должна быть частью адаптации к изменениям климата

Нефтяная промышленность обладает необходимыми технологиями для поддержания устойчивой энергетической системы и должна быть частью решений, принимаемых в области климатических изменений

Нефтяная промышленность обладает необходимыми технологиями для поддержания устойчивой энергетической системы и должна быть частью решений, принимаемых в области климатических изменений.

Как передает Report, об этом говорится в сообщении ОПЕК по итогам круглого стола на уровне министров по вопросам энергетики, климата и устойчивого развития.

Кроме того, участники встречи подчеркнули необходимость использования всех источников энергии и всех доступных технологий, таких как, например, улавливание и хранении углерода, а также продвижения экономики замкнутого цикла для достижения седьмой цели устойчивого развития ООН - обеспечения доступа к недорогостоящим, надежным, устойчивым и современным источникам энергии для всех, а также снижения уровня выбросов.

В ходе круглого стола также обсуждались "Саудовская зеленая инициативая", представленная Саудовской Аравией, и вопросы, связанные с предстоящей 26-й Конференцией сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата в Шотландии.