Объем добычи нефти на севере Ирака сократился втрое

Баку. 18 октября. REPORT.AZ/ Объем ежесуточной добычи нефти, поставляемой из Курдской автономной провинции на севере Ирака в турецкий порт Джейхан, сократился в 3 раза.

Как передает Report со ссылкой на Haber7, правительство местной автономии до 25 сентября ежедневно транспортировало в порт Джейхан 500-600 тыс. баррелей нефти.

По сообщению, сейчас объем транспортируемой по трубопроводу Керкук-Джейхан нефти сократился до 225 тыс. баррелей.

Согласно информации, руководство Курдской автономной провинции покрывает 90% трат за счет нефтяных доходов.