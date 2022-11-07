ОАЭ инвестируют $100 млрд в производство 100 ГВт зеленой энергии по всему миру

ОАЭ намерены инвестировать $100 млрд в производство 100 ГВт зеленой энергии по всему миру.

ОАЭ намерены инвестировать $100 млрд в производство 100 ГВт зеленой энергии по всему миру.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил в понедельник президент Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) Мухаммед бен Заид Аль Нахайян, выступая с национальным обращением в сегменте высокого уровня 27-й Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (СОР-27).

"Несколько дней назад мы подписали программу стратегического партнерства с США и планируем инвестировать $100 млрд в производство 100 ГВт экологически чистой энергии по всему миру", - сказал президент. По его словам, "эта инициатива наряду с другими поможет получить новые навыки, создаст новые рабочие места и станет проблеском надежды на пути к целям борьбы с климатическими изменениями".

Он рассказал, что Эмираты стали первой страной в регионе, принявшей стратегию углеводородной нейтральности к 2050 году. По его словам, ОАЭ уже десятилетия работают над диверсификицией национальной экономики и развитием ненефтяного сектора. При этом он подчеркнул, что страна "продолжит обеспечивать мир нефтью и газом как надежным источником энергии до тех пор, пока это будет необходимо".

Аль-Нахайян объявил, что следующая Конференции Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP-28) пройдет в 2023 году на площадке международной выставки "Экспо-2020" в Дубае. В своем выступлении президент призвал к незамедлительным решениям и действиям в ходе нынешнего саммита. "Климатические риски не исключают никого, и наше будущее зависит от сегодняшних шагов", - подчеркнул Аль Нахайян.