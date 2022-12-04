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Новак: Россия отказывается продавать нефть ценовому потолку

Новак: Россия отказывается продавать нефть ценовому потолку Россия отказывается продавать нефть в рамках условий ценового потолка, даже если для этого государство будет вынуждено сократить добычу.
Энергетика
4 декабря 2022 г. 18:52
Новак: Россия отказывается продавать нефть ценовому потолку

Россия отказывается продавать нефть в рамках условий ценового потолка, даже если для этого государство будет вынуждено сократить добычу.

Как передает Report со ссылкой российские СМИ, об этом заявил вице-премьер Александр Новак.

«Мы будем продавать нефть и нефтепродукты в те страны, которые будут с нами работать на рыночных условиях, даже если нам придется несколько сократить добычу», — сообщил он.

Вице-премьер подчеркнул, что позиция России по вопросу ценового потолка остается неизменной. По его словам, указанный инструмент является неэффективным и нерыночным, а также противоречит правилам Всемирной торговой организации (ВТО).

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