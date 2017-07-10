Новак: Энергопотребление в мире увеличится на 25% к 2040 году

Баку. 10 июля. REPORT.AZ/ Одномоментной революции в энергетическом мировом секторе не будет.

Как передает Report, об этом заявил министр энергетики России Александр Новак в ходе Международного нефтяного конгресса в Стамбуле.

"В ближайшие 20 лет мировое население будет расти, продолжится электрификации в развивающихся странах. ВВП будет расти, что позитивно скажется на благосостоянии населения. Успехи в медицине и сельском хозяйстве увеличат продолжительность жизни, что потребует лучшего энергопотребления, которое увеличится на 25% к 2040 году", - заявил А.Новак.

По его словам, через 20 лет ситуация в энергосекторе будет крайне отличаться от сегодняшней.

Министр также отметил, что на данный момент наблюдаются абсолютнейшая прозрачность энергорынка, доступ к информации, технологические прорывы в этом направлении.