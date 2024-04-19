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Норвегия в марте увеличила добычу природного газа на 1,2%

Норвегия в марте увеличила добычу природного газа на 1,2% В Норвегии в марте добыча природного газа увеличилась на 1,2% в годовом исчислении, до 10,28 млрд кубометров.
Энергетика
19 апреля 2024 г. 20:11
Норвегия в марте увеличила добычу природного газа на 1,2%

В Норвегии в марте добыча природного газа увеличилась на 1,2% в годовом исчислении, до 10,28 млрд кубометров.

Как сообщает Report со ссылкой на "Интерфакс", об этом говорится в данных Норвежского офшорного директората (NOD).

По уточненным расчетам, в феврале объем производства составлял 9,22 млрд кубометров, то есть за месяц он вырос на 11,5%. NOD прогнозировал добычу в прошлом месяце на уровне 11,19 млрд кубометров.

Норвегия в марте повысила добычу нефти, конденсата и ШФЛУ (широкая фракция легких углеводородов) на 1,2% в годовом выражении - до 2,086 млн баррелей в сутки (б/с). Относительно февраля она выросла на 4,3% (с пересмотренных 2 млн б/с).

Добыча нефти в стране в марте составляла в среднем 1,843 млн б/с, что на 0,5% выше февральского объема и на 4,5% больше производства в том же месяце 2023 года. NOD прогнозировал показатель на уровне 1,76 млн б/с.

Общий объем добычи углеводородов в Норвегии в первом квартале, согласно предварительным расчетам, составил около 63,2 млн кубометров нефтяного эквивалента, в том числе 26,2 млн кубометров пришлось на нефть и 33,5 млн кубометров - на природный газ. Совокупное производство было на 2,2 млн кубометров н.э. больше показателя за аналогичный период прошлого года, отмечается в сообщении.

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