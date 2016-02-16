​Нефтедобыча заморожена

Баку. 16 февраля. REPORT.AZ/ Страны-производители нефти достигли первоначального соглашения в связи с предложением Венесуэлы заморозить добычу на текущем уровне. О достигнутом в ходе встречи участников ОПЕК и не входящих в картель стран соглашении заявил министр энергетики Катара Мохаммед Салех аль-Сада. Отметим, что принято решение заморозить нефтедобычу на уровне 11 января. За выполнением соглашения будет следить Катар.

Интересно, что после этой новости нефтяные цены на мировом рынке начали резко снижаться. Аналитическая группа Report сообщает, что текущие объемы добычи все равно остаются высокими и предложение превышает спрос примерно на 1,5 млн. баррелей в сутки. На фоне сокращения последних показателей экспорта и импорта Китая прогнозируется еще большее сокращение глобального спроса. Аналитики считают, что ожидания решения о сокращении добычи вызвали отрицательную реакцию на нефтяном рынке. Так, нефть марки Brent после встречи в Дохе подешевела на 4%, с 35,54 до 34 долларов/баррель. Прогнозируется, что цена стабилизируется на этой отметке, затем вновь начнет рост.