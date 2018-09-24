Нефть резко подорожала после решения ОПЕК+

Баку. 24 сентября. REPORT.AZ/ Цены на нефть эталонных марок резко растут в ходе азиатских торгов.

Как сообщает Report со ссылкой на Интерфакс, трейдеры положительно отреагировали на отсутствие сигналов ОПЕК+ о дополнительном повышении добычи нефти, чтобы компенсировать возможное сокращение поставок из Ирана.

Ноябрьский фьючерс на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures утром 24 сентября подорожал на $1,01 (1,28%) - до $79,81 за баррель.

Контракт на нефть WTI с поставкой в ноябре на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) поднялся на $0,83 (1,19%) - до $71,61 за баррель.

21 сентября котировка фьючерса на Brent повысилась на $0,10 (0,13%), до $78,80 за баррель, а WTI - на $0,46 (0,65%), до $70,78 за баррель.

По итогам прошлой недели цена WTI увеличилась на 2,6%, до максимума с 13 июля, Brent - на 2,2%.