 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Нефть на мировом рынке вновь подорожала

    Стоимость нефти марки Brent превысила 58,5 долларов/баррель

    Баку. 15 июля. REPORT.AZ/ На мировом рынке стоимость нефти марки WTI (West Texas Intermediate) повысилась на 1,61% или 0,84 доллара и составила 53,04 доллара США.

    Как сообщает Report, на биржах повышение также наблюдалось и в стоимости нефти марки Brent, которая подорожала на 1,14% или 0,66 доллара и составила 58,51 долларов/баррель.

    Согласно прогнозам, если цена сырой нефти до конца года останется на таком уровне, средняя стоимость нефти за 2015-й год составит 60 долларов/баррель.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi