Нефть на мировом рынке вновь подорожала

Баку. 28 февраля. REPORT.AZ/ На мировом рынке стоимость нефти марки WTI (West Texas Intermediate) повысилась на 3,20% или 1,59 долларов и составила 49,76 долларов США.

Как сообщает Report, на биржах повышение также наблюдалось и в стоимости нефти марки Brent, которая подорожала на 4,04% или 2,53 долларов и составила 62,58 долларов/баррель.

Согласно прогнозам, если цена сырой нефти до конца года останется на таком уровне, средняя стоимость нефти за 2015-й год составит 57 долларов/баррель.