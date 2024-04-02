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Нефть марки Brent подорожала до 87,85 доллара за баррель

Нефть марки Brent подорожала до 87,85 доллара за баррель Цены на нефть продолжили рост во вторник после подъема накануне на сигналах увеличения промышленной активности в США и Китае.
Энергетика
2 апреля 2024 г. 09:48
Нефть марки Brent подорожала до 87,85 доллара за баррель

Цены на нефть продолжили рост во вторник после подъема накануне на сигналах увеличения промышленной активности в США и Китае.

Как передает Report со ссылкой на "Интерфакс", поддержку рынку также оказывают опасения усиления геополитической напряженности после удара Израиля по консульству Ирана в Дамаске.

Стоимость июньских фьючерсов на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE Futures составила 87,85 доллара за баррель, что на 0,43 доллара (0,49%) выше, чем на закрытие предыдущих торгов.

В понедельник эти контракты подорожали на 0,42 доллара (0,5%), до 87,42 доллара за баррель.

Фьючерсы на нефть WTI на май на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) выросли в цене на 0,44 доллара (0,53%), до 84,15 доллара за баррель.

По итогам предыдущих торгов стоимость этих контрактов увеличилась на 0,54 доллара (0,7%), до 83,71 доллара за баррель, максимума с 27 октября.

Отчет Института управления поставками (ISM), обнародованный в понедельник, показал рост деловой активности в производственном секторе США. Индекс ISM Manufacturing в марте увеличился до 50,3 пункта по сравнению с 47,8 пункта месяцем ранее. Значение индикатора выше 50 пунктов говорит о росте активности в секторе. Индекс поднялся выше этой отметки впервые за 17 месяцев.

Тем временем в Китае индекс менеджеров по закупкам (PMI) в перерабатывающей промышленности в прошлом месяце поднялся до 50,8 пункта - максимума с марта прошлого года, сообщило в минувшее воскресенье Государственное статистическое управление (ГСУ) страны. Индикатор превысил отметку в 50 пунктов первые за пять месяцев.

Нефтяной рынок продолжает ждать новостей от ОПЕК+. Государства коалиции, которые проведут очередную встречу 3 апреля, вероятно, сохранят действующие ограничения добычи.

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Версия на английском языке Brent oil rises to $87.85 per barrel

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