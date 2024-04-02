Нефть марки Brent подорожала до 87,85 доллара за баррель

Цены на нефть продолжили рост во вторник после подъема накануне на сигналах увеличения промышленной активности в США и Китае.

Цены на нефть продолжили рост во вторник после подъема накануне на сигналах увеличения промышленной активности в США и Китае.

Как передает Report со ссылкой на "Интерфакс", поддержку рынку также оказывают опасения усиления геополитической напряженности после удара Израиля по консульству Ирана в Дамаске.

Стоимость июньских фьючерсов на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE Futures составила 87,85 доллара за баррель, что на 0,43 доллара (0,49%) выше, чем на закрытие предыдущих торгов.

В понедельник эти контракты подорожали на 0,42 доллара (0,5%), до 87,42 доллара за баррель.

Фьючерсы на нефть WTI на май на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) выросли в цене на 0,44 доллара (0,53%), до 84,15 доллара за баррель.

По итогам предыдущих торгов стоимость этих контрактов увеличилась на 0,54 доллара (0,7%), до 83,71 доллара за баррель, максимума с 27 октября.

Отчет Института управления поставками (ISM), обнародованный в понедельник, показал рост деловой активности в производственном секторе США. Индекс ISM Manufacturing в марте увеличился до 50,3 пункта по сравнению с 47,8 пункта месяцем ранее. Значение индикатора выше 50 пунктов говорит о росте активности в секторе. Индекс поднялся выше этой отметки впервые за 17 месяцев.

Тем временем в Китае индекс менеджеров по закупкам (PMI) в перерабатывающей промышленности в прошлом месяце поднялся до 50,8 пункта - максимума с марта прошлого года, сообщило в минувшее воскресенье Государственное статистическое управление (ГСУ) страны. Индикатор превысил отметку в 50 пунктов первые за пять месяцев.

Нефтяной рынок продолжает ждать новостей от ОПЕК+. Государства коалиции, которые проведут очередную встречу 3 апреля, вероятно, сохранят действующие ограничения добычи.