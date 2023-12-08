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Нефть марки Brent подорожала до 75,19 доллара за баррель

Нефть марки Brent подорожала до 75,19 доллара за баррель Цены на нефть повысились в пятницу, но завершают неделю в минусе на опасениях снижения спроса.
Энергетика
8 декабря 2023 г. 10:33
Нефть марки Brent подорожала до 75,19 доллара за баррель

Цены на нефть повысились в пятницу, но завершают неделю в минусе на опасениях снижения спроса.

Как передает Report со ссылкой на "Интерфакс", стоимость февральских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures составляет 75,19 доллара за баррель, что на 1,14 доллара (1,54%) выше, чем на закрытие предыдущей сессии.

Фьючерсы на нефть WTI на январь на электронных торгах нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) подорожали на 0,99 доллара (1,43%), до 70,33 доллара за баррель.

По итогам шестой сессии подряд - это самый длительный период непрерывного снижения котировок с февраля, отмечает Market Watch. Цены находятся на минимумах с июня.

Фьючерсы завершают в минусе седьмую неделю подряд, с начала недели они потеряли порядка 5%.

"Перспективы спроса выглядят слабыми, - отмечает аналитик Kotak Securities в Мумбае Равинда Рао. - Экономический рост в Китае пока не смог набрать силу, в то время как на Западе мы видим продолжающийся спад промышленной активности".

При этом трейдеры сомневаются в том, что добровольные обязательства по сокращению добычи в первом квартале 2024 года, взятые на себя отдельными странами группы, будут соблюдаться в полной мере.

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