Нефть дешевеет на неопределенности с ОПЕК+

Некоторое давление на нефтяные котировки оказывает также наметившаяся коррекция курса доллара вверх

Мировые цены на нефть умеренно снижаются в понедельник утром на неопределенности перспектив сделки ОПЕК+, свидетельствуют данные торгов.

Как передает Report со ссылкой на Prime, по состоянию на 8.39 (по бакинскому времени) цена сентябрьских фьючерсов на Brent снижалась на 0,19% — до 75,42 доллара США за баррель, августовских фьючерсов на WTI — на 0,12%, до 74,47 доллара США за баррель.

Альянс ОПЕК+ на двух встречах в начале июля не смог согласовать дальнейшие условия сделки из-за непреклонной позиции ОАЭ. Третья встреча была отменена, а новая пока не назначена. Квоты пока сохраняются на текущих уровнях.

"Неопределенность охватила рынок после того, как ОПЕК+ зашел в тупик по поводу будущего увеличения добычи. Отсутствие единства в группе представляет собой реальный риск в среднесрочной перспективе", — прокомментировали аналитики ANZ газете Wall Street Journal.

Некоторое давление на нефтяные котировки оказывает также наметившаяся коррекция курса доллара вверх. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) растет на 0,07%, до 92,19 пункта.