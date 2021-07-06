Нефть дешевеет из-за опасений по поводу развала сделки ОПЕК+

Прозвучавшее накануне заявление о провале переговоров между Саудовской Аравией и Объединенными Арабскими Эмиратами дезориентировало участников мировых рынков нефти. Инвесторы и трейдеры не понимают, что произойдет с сырьем дальше — будет ли оно дорожать и

Прозвучавшее накануне заявление о провале переговоров между Саудовской Аравией и Объединенными Арабскими Эмиратами дезориентировало участников мировых рынков нефти. Инвесторы и трейдеры не понимают, что произойдет с сырьем дальше — будет ли оно дорожать или, напротив, резко подешевеет.

Как передает Report со ссылкой на Investing.com, стоимость барреля сентябрьской нефти Brent составила 75,66 долларов США (-1,94%). Баррель августовской нефти WTI торговался по 74,51 долларов США (-0,86%). В ходе торговой сессии цены на эталонные сорта нефти колебались в диапазоне 75,45–77,83 долларов США и 74,20–76,98 долларов США соответственно.

Провал июльского министерского саммита ОПЕК+ дезориентировал инвесторов, трейдеров и аналитиков. Часть из них считает, что теперь поставки сырой нефти на мировые рынки как минимум не вырастут. При этом на фоне выхода развитых стран из пандемии спрос на топливо растет, что приведет к сжатию рынка нефти и росту цен на нее.

Исходя из этого, некоторые консалтинговые компании, банки и отраслевые наблюдатели предрекают нефть по 100 долларов США за баррель и выше. Такого мнения придерживается, например, бывший министр энергетики США Дэн Бруйетт.

Разногласия между Саудовской Аравией и ОАЭ Бруйетт и заместитель председателя IHS Markit Ерген назвали «поразительными».

В то же время придерживающиеся альтернативной точки зрения аналитики подчеркивают, что столь высокие цены обрушат спрос на «черное золото», что безусловно приведет к падению котировок.

Кроме того, эксперты нефтегазового рынка говорят о возможности развала сделки ОПЕК+ и перехода ее участников к парадигме «каждый за себя» — производители будут наращивать производство и экспорт нефти независимо друг от друга в надежде расширить свою долю рынка. Как показали первые месяцы 2020 г., такой сценарий может привести к катастрофическому обвалу мировых цен на нефть.

Наконец, нельзя сбрасывать со счетов политико-экономический аспект. Рост цен на нефть в условиях восстановления мировой экономики, которое в том числе поддерживается огромными финансовыми вливаниями, может спровоцировать мощную инфляционную петлю, которая затормозит глобальный экономический рост. Это, опять-таки, приведет к падению спроса на нефть.

Ожидается, что мировые державы могут оказать давление на ОПЕК и союзников картеля с тем, чтобы заставить их увеличить добычу сырой нефти и ее поставки на мировые рынки. В частности, администрация Джо Байдена настаивает на «компромиссном решении» в застопорившихся переговорах ОПЕК+ по добыче нефти.

Как один из инструментов такого давления может быть использовано снятие санкций с нефтяной отрасли Ирана и Венесуэлы, что в сумме может дополнительно вытолкнуть на рынок от 3 до 4 млн. баррелей сырой нефти в сутки.