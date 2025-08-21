Названы объемы экспорта азербайджанского газа по TANAP

С момента ввода в эксплуатацию до сегодняшнего дня по Трансанатолийскому газопроводу (TANAP) было транспортировано 83,36 млрд кубометров азербайджанского природного газа.

Об этом сообщает Report со ссылкой на данные Госнефтекомпании Азербайджана SOCAR.

Согласно информации, из этого объема 34,18 млрд кубометров было поставлено в Европу, а 49,18 млрд кубометров - в Турцию.

TANAP берет свое начало на границе Турции с Грузией и в районе Ипсала провинции Эдирне, у греческой границы подсоединяется к Трансадриатическому трубопроводу (TAP), посредством которого природный газ с "Шахдениз-2" поставляется в европейские страны.