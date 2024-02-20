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Названа дата начала строительства и ввода в эксплуатацию СЭС "Шафаг"

Названа дата начала строительства и ввода в эксплуатацию СЭС "Шафаг" Компания Lightsource BP (дочерняя структура компании BP) планирует в октябре этого года начать строительство солнечной электростанции (СЭС) "Шафаг" в Джебраильском районе, входящем в Восточно-Зангезурский экономический район Азербайджана.
Энергетика
20 февраля 2024 г. 15:42
Названа дата начала строительства и ввода в эксплуатацию СЭС Шафаг

Компания Lightsource BP (дочерняя структура компании BP) планирует в октябре этого года начать строительство солнечной электростанции (СЭС) "Шафаг" в Джебраильском районе, входящем в Восточно-Зангезурский экономический район Азербайджана.

Как сообщает Report, об этом говорится в отчете по данному проекту.

Отмечается, что площадь станции составит 802 га, она будет обладать мощностью переменного тока (генерирующая мощность) в 240 МВт, которая на пике сможет достигать 288 МВт.

В отчете говорится, что компания Lightsource BP будет отвечать за строительство станции и ввод ее в эксплуатацию. Реализация этих работ начнется во второй половине 2024 года и займет около 18 месяцев.

Вырабатываемая электростанцией электроэнергия в конечном итоге будет передаваться в ОАО "Азерэнержи". В рамках проекта также предусмотрено строительство подстанции 33/330 кВ. Первоначальная стоимость проекта оценивается в 200 млн долларов США.

В соответствии с графиком, с июля по октябрь 2024 года компания Lightsource BP планирует провести работы по мобилизации сил и средств (рабочей силы, техники и т.д.) и подготовке территории. Строительство СЭС будет вестись с октября 2024 года по ноябрь 2025 года, испытания начнутся в ноябре 2025 года, а коммерческая эксплуатация станции - с декабря 2025 года. Ожидается, что в течение 6-8 месяцев строительный персонал будет включать в среднем 300 человек, в пиковый период - 700 человек.

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Версия на азербайджанском языке “Şəfəq” GES-in tikintisinə başlanılacaq və istismara veriləcək tarix açıqlanıb

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