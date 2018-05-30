На Южный газовый коридор потрачено более 30 млрд долларов

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Баку 30 мая. REPORT.AZ/ "По состоянию на конец апреля этого года на проект Южного газового коридора совместно с партнерами потрачено более 30 млрд долларов".

Как сообщает Report, об этом заявил гендиректор ЗАО "Южный газовый коридор" Афган Исаев на 25-й Международной конференции "Нефть и газ Каспия" в Баку.

По его словам, расходы на проект "Шахдениз-2", оцениваемые в 22,7 млрд долларов, на указанную дату составили 17,7 млрд долларов.

На Южно-Кавказский трубопровод потрачено 4,2 млрд долларов в то время как общая стоимость проекта составляла 4,5 млрд долларов.

Он отметил, что расходы на проект Трансанатолийского трубопровода (TANAP) на конец апреля составили 5,4 млрд долларов:

"Общая стоимость проекта составляет 8 млрд долларов. Церемония ввода в эксплуатацию трубопровода в Эскишехире намечена на 12 июня этого года".

На Трансадриатический газопровод (TAP) потрачено 2,9 млрд евро, в общей сложности проект оценивается в 4,5 млрд евро.

Отметим, что ЗАО "Южный газовый коридор" создано распоряжением президента Азербайджана Ильхама Алиева "О некоторых мерах, связанных со второй стадией эксплуатации газоконденсатного месторождения "Шахдениз" и другими проектами по созданию Южного газового коридора" от 25 февраля 2014 года.

51% акций принадлежит государству в лице министерства экономики, а 49% - SOCAR. ЗАО "Южный газовый коридор" представляет интересы Азербайджана в международном газовом проекте.