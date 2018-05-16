На строительство Ордубадской гидроэлектростанции выделено 10 млн манатов

Баку. 16 мая. REPORT.AZ/ Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о мерах по строительству Ордубадской гидроэлектростанции.

Как сообщает Report, в целях продолжения строительства Ордубадской гидроэлектростанции мощностью 36 МВт из суммы, указанной в подпункте 1.31.2 "Распределения средств, предусмотренных в государственном бюджете Азербайджанской Республики на 2018 год для государственных капиталовложений (инвестиционных расходов)", утвержденного Распоряжением президента Азербайджанской Республики от 22 января 2018 года номер 3593, Кабинету министров Нахчыванской Автономной Республики выделено 10 млн манатов.

Кабинету министров Азербайджанской Республики поручено решить вопросы, вытекающие из настоящего распоряжения.

Министерству финансов Азербайджанской Республики поручено обеспечить финансирование в сумме, указанной в настоящем распоряжении.