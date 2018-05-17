На "Шахдениз" в первом квартале затрачено 538 млн долларов

Баку. 17 мая. REPORT.AZ/ В первом квартале этого года консорциум "Шахдениз" потратил на деятельность по проекту разработки находящегося в азербайджанском секторе Каспия газоконденсатного месторождения "Шахдениз" 538 млн долларов США.

Как передает Report, об этом говорится в отчете по итогам первого квартала оператора блока месторождений – компании BP-Azerbaijan.

Из них операционные расходы составили примерно 123 млн долларов (больше на 8,8%), капитальные расходы – примерно 415 млн долларов (в 2 раза меньше). Отмечается, что большая часть капитальных расходов относится к проекту "Шахдениз-2".

Напомним, что месторождение "Шахдениз" расположено в 70 км юго-восточнее Баку, в шельфовой зоне Каспия на глубине 50-500 м. Запасы месторождения оцениваются в 1,2 трлн кубометров. Месторождение считается одним из самых крупнейших газовых и газоконденсатных месторождений в мире.

Соглашение о разведке, разработке и долевом разделе добычи перспективных площадей "Шахдениз" подписано 4 июня 1996 года. Соглашение о долевом разделе добычи ратифицировано 17 октября 1996 года. Участниками проекта являются компании BP (оператор – 28,8%), AzSD (10%), SGC Upstream (6,7%), Petronas (15,5%), LUKoil (10%), NİKO (10%) и TPAO (19%).