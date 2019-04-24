На БНПЗ строительство установки первичной переработки нефти ожидается в 2020 году

Строительство новой установки ELOU-AVT (первичная переработка нефти) в рамках проекта модернизации и реконструкции Бакинского нефтеперерабатывающего завода имени Гейдара Алиева (БНПЗ) может быть начато в 2020 году.

Как сообщает Report, об этом журналистам рассказал вице-президент SOCAR по переработке Давид Мамедов.

"Принято решение о строительстве новой установки в рамках проекта модернизации и реконструкции, который уже реализуется на заводе. В настоящее время ведутся переговоры с двумя подрядчиками (EPC – инжиниринг, проектирование и строительство). После того, как эти подрядчики предствят свои коммерческие предложения, они будут оценены", - сказал он.

Д.Мамедов отметил, что технические работы по установке планируется завершить в этом году, решение о строительстве будет принято после первичного детального проектирования и оценки. "Если строительство начнется в 2020 году, оно может быть завершено к концу 2023 года", - добавил он.

Отметим, что в соответствии с предыдущей стратегией, на БНПЗ планировалась реконструкция установки первичной переработки нефти производительностью 6 млн тонн, демонтаж и перенос установки производственной мощностью 2 млн тонн с НПЗ "Азернефтйаг" на НПЗ имени Гейдара Алиева в целях доведения его мощностей до 7,5 млн тонн. По результатам исследований, строительство новой установки оказалось выгоднее работ по реконструкции и переносу. Годовая мощность новой установки составит 7,5 млн тонн.