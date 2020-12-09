О нас
Report Georgia
Аудио новости

Мухаммед Баркиндо: Вакцинация от коронавируса увеличит спрос на нефть

Мухаммед Баркиндо: Вакцинация от коронавируса увеличит спрос на нефть Министры ОПЕК+ договорились проводить заседания альянса ежемесячно, чтобы подтверждать план по увеличению добычи нефти на следующий месяц в объеме 500 тыс. баррелей в сутки
Энергетика
9 декабря 2020 г. 15:30
Мухаммед Баркиндо: Вакцинация от коронавируса увеличит спрос на нефть

Массовые поставки вакцины против COVID-19 в 2021 году будут способствовать «стремительному развитию мировой экономики и росту спроса на нефть».

Как передает Report, об этом заявил генеральный секретарь ОПЕК Мухаммед Баркиндо в ходе видеоконференции, посвященной нефтегазовой промышленности Африки.

Баркиндо указал, что новости о создании вакцины против коронавируса уже «вызвали положительные настроения» у мировой общественности.

Как сообщалось ранее, 3 декабря министры ОПЕК+ договорились проводить заседания альянса ежемесячно, чтобы подтверждать план по увеличению добычи нефти на следующий месяц в объеме 500 тыс. баррелей в сутки.

Напомним, что историческое соглашение, достигнутое на 10-м заседании министров стран ОПЕК + 12 апреля, предусматривало смягчение обязательств на 1,9 млн баррелей с января 2021 года до конца апреля 2022 года, то есть ожидалось общее сокращение добычи сырой нефти на 5,8 миллиона баррелей в день.

Таким образом, в январе следующего года страны ОПЕК уменьшат суточную добычу нефти на 4,564 миллиона баррелей, а страны, не входящие в ОПЕК, на 2,636 млн баррелей. Согласно новой "Декларации о сотрудничестве", в январе 2021 года обязательство Азербайджана составит 123 тысячи баррелей. Другими словами, в январе Азербайджан должен увеличить суточную добычу нефти на 8 тыс. баррелей и сохранить добычу на уровне 595 тыс. баррелей.

Очередная министерская встреча намечена на 4 января 2021 года.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке Məhəmməd Barkindo: “Koronavirusa qarşı peyvəndləmə neftə tələbatı artıracaq”

Новости партнеров

Самое важное

Эрдоган: Несправедливости, длившейся в Карабахе 30 лет, положен конец
Эрдоган: Несправедливости, длившейся в Карабахе 30 лет, положен конец
9 декабря 2020 г. 14:30
Завтра на площади Азадлыг пройдет парад Победы
Завтра на площади Азадлыг пройдет парад Победы
9 декабря 2020 г. 09:51
Обнародован список павших шехидами в Отечественной войне военнослужащих
Обнародован список павших шехидами в Отечественной войне военнослужащих
8 декабря 2020 г. 18:00
Сферы деятельности, разрешенные в период жесткого карантина
Сферы деятельности, разрешенные в период жесткого карантина
8 декабря 2020 г. 16:13
Приостанавливается въезд и выезд в ряд городов и районов Азербайджана
Приостанавливается въезд и выезд в ряд городов и районов Азербайджана
8 декабря 2020 г. 15:06
Приостанавливается деятельность ресторанов, кафе и чайных домов
Приостанавливается деятельность ресторанов, кафе и чайных домов
8 декабря 2020 г. 15:04
В Азербайджане восстанавливается система СМС-разрешений
В Азербайджане восстанавливается система СМС-разрешений
8 декабря 2020 г. 15:00
Создан фонд помощи Азербайджанской Армии
Создан фонд помощи Азербайджанской Армии
8 декабря 2020 г. 14:49
В Азербайджане ужесточается карантинный режим
В Азербайджане ужесточается карантинный режим
8 декабря 2020 г. 14:45
Мехрибан Алиева: Во всех мечетях Карабаха будут слышны звуки азана и возносимых молитв!
Мехрибан Алиева: Во всех мечетях Карабаха будут слышны звуки азана и возносимых молитв!
8 декабря 2020 г. 14:42

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi