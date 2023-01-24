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Мониторинговый комитет ОПЕК+ порекомендует сохранить уровень добычи

Мониторинговый комитет ОПЕК+ порекомендует сохранить уровень добычи Совместный министерский мониторинговый комитет ОПЕК+ вряд ли станет рекомендовать изменить объемы добычи альянса по итогам встречи, которая пройдет 1 февраля. В случае необходимости комитет может созвать заседание ОПЕК+.
Энергетика
24 января 2023 г. 17:15
Мониторинговый комитет ОПЕК+ порекомендует сохранить уровень добычи

Совместный министерский мониторинговый комитет ОПЕК+ вряд ли станет рекомендовать изменить объемы добычи альянса по итогам встречи, которая пройдет 1 февраля. В случае необходимости комитет может созвать заседание ОПЕК+.

Как передает Report, об этом сообщили Reuters пять источников в ОПЕК+.

В 2023 году цены на нефть устремились к 90 долларам за баррель на ожиданиях роста спроса в Китае. Кроме того, рынок готовится к вступлению в силу 5 февраля потолка цен на российские нефтепродукты, который согласован странами ЕС и Большой семерки.

Один из источников сказал, что мониторинговый комитет, вероятно, будет обсуждать экономические перспективы и потенциал роста спроса в КНР, при этом добычу, скорее всего, будет рекомендовано оставить на прежних уровнях. По словам одного источника, рост цен на нефть в 2023 году снижает вероятность любых изменений нефтяной политики.

"К настоящему моменту ОПЕК+ позитивно оценивает (восстановление рынка) после коронавируса. (По мнению альянса), теперь волатильность цен определяется геополитической ситуацией и восстановлением (экономики) Китая", - сообщил другой источник в ОПЕК+.

В октябре прошлого года альянс анонсировал сокращение целевого уровня добычи на 2 млн баррелей в день с ноября 2022 года до конца 2023 года, вызвав негативную реакцию США и других стран Запада. Вашингтон призывал увеличить добычу, чтобы ослабить цены на топливо и поддержать мировую экономику.

По итогам декабрьского заседания ОПЕК+ оставил нефтяную политику без изменений, договорившись провести следующее заседание в июне 2023 года.

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