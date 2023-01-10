Страны G7 могут ввести два потолка цен на нефтепродукты из России

Страны G7 (Великобритания, Германия, Италия, Канада, Франция, Япония и США) планируют установить два потолка цены на российские нефтепродукты.

Страны G7 (Великобритания, Германия, Италия, Канада, Франция, Япония и США) планируют установить два потолка цены на российские нефтепродукты.

Как передает Report, об этом сообщает Reuters со ссылкой на представителя G7.

Начиная с февраля может быть введен вариант потолка цен для продуктов, торгуемых с премией к сырой нефти. Другой потолок может быть установлен для тех продуктов, которые продаются со скидкой.

С 5 декабря ЕС и США ввели потолок цен на российскую нефть, что по оценкам вице-премьера РФ Александра Новака, может привести к снижению добычи нефти в 2023 году на 7-8%.

G7 предполагает ввести два потолка цены, так как дизельное топливо и керосин обычно продаются с премией к сырой нефти, в то время как мазут - со скидкой, объяснил чиновник.

В дополнение к предельной цене в 60 долларов за баррель, G7 с 5 февраля также ограничит цены на российские нефтепродукты, такие как дизельное топливо, керосин и мазут. Однако на них установить потолок цены сложнее, чем на сырую нефть, так как видов нефтепродуктов очень много, пояснил представитель G7 на условиях анонимности. Он отметил, что их цена часто зависит от того, где их покупают, а не от производителя.

В ответ на новые ограничительные меры российские власти в конце 2022 года запретили нефтекомпаниям РФ с 1 февраля 2023 года продавать нефть по контрактам, которые прямо или косвенно содержат введенный США и ЕС механизм потолка.