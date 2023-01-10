О нас

Страны G7 могут ввести два потолка цен на нефтепродукты из России

Страны G7 могут ввести два потолка цен на нефтепродукты из России Страны G7 (Великобритания, Германия, Италия, Канада, Франция, Япония и США) планируют установить два потолка цены на российские нефтепродукты.
Энергетика
10 января 2023 г. 17:19
Страны G7 могут ввести два потолка цен на нефтепродукты из России

Страны G7 (Великобритания, Германия, Италия, Канада, Франция, Япония и США) планируют установить два потолка цены на российские нефтепродукты.

Как передает Report, об этом сообщает Reuters со ссылкой на представителя G7.

Начиная с февраля может быть введен вариант потолка цен для продуктов, торгуемых с премией к сырой нефти. Другой потолок может быть установлен для тех продуктов, которые продаются со скидкой.

С 5 декабря ЕС и США ввели потолок цен на российскую нефть, что по оценкам вице-премьера РФ Александра Новака, может привести к снижению добычи нефти в 2023 году на 7-8%.

G7 предполагает ввести два потолка цены, так как дизельное топливо и керосин обычно продаются с премией к сырой нефти, в то время как мазут - со скидкой, объяснил чиновник.

В дополнение к предельной цене в 60 долларов за баррель, G7 с 5 февраля также ограничит цены на российские нефтепродукты, такие как дизельное топливо, керосин и мазут. Однако на них установить потолок цены сложнее, чем на сырую нефть, так как видов нефтепродуктов очень много, пояснил представитель G7 на условиях анонимности. Он отметил, что их цена часто зависит от того, где их покупают, а не от производителя.

В ответ на новые ограничительные меры российские власти в конце 2022 года запретили нефтекомпаниям РФ с 1 февраля 2023 года продавать нефть по контрактам, которые прямо или косвенно содержат введенный США и ЕС механизм потолка.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook

Экслюзивные новости

Эксперт: Иран не готов к новому противостоянию в регионе, имея серьезные внутренние проблемы
Эксперт: Иран не готов к новому противостоянию в регионе, имея серьезные внутренние проблемы
9 января 2023 г. 13:20
Заснеженный Баку 
ФотоЗаснеженный Баку 
9 января 2023 г. 11:06
Глава Ассоциации: Азербайджанская хурма экспортируется в Европу
Глава Ассоциации: Азербайджанская хурма экспортируется в Европу
6 января 2023 г. 17:46
Ассоциация: Женщины представили 343 проекта для осуществления бизнес-деятельности в Карабахе
Ассоциация: Женщины представили 343 проекта для осуществления бизнес-деятельности в Карабахе
6 января 2023 г. 14:14
Госдеп: США продолжат содействовать прямому диалогу между Баку и Ереваном
Госдеп: США продолжат содействовать прямому диалогу между Баку и Ереваном
6 января 2023 г. 11:17
Посол Израиля обозначил приоритеты сотрудничества с Азербайджаном на 2023 год
Посол Израиля обозначил приоритеты сотрудничества с Азербайджаном на 2023 год
5 января 2023 г. 13:00
Алексей Кулеба: За 4 дня над Киевской областью уничтожено почти 60 иранских беспилотников
Алексей Кулеба: За 4 дня над Киевской областью уничтожено почти 60 иранских беспилотников
5 января 2023 г. 12:12
Посол Израиля: Готовы быть полезными Азербайджану там, где мы нужны
Посол Израиля: Готовы быть полезными Азербайджану там, где мы нужны
5 января 2023 г. 11:37
Депутат Верховной Рады: Нынешний год станет годом победы Украины над Россией
Депутат Верховной Рады: Нынешний год станет годом победы Украины над Россией
4 января 2023 г. 12:53
Посол: Израиль не исключает возможности экспорта газа в Европу через TANAP и TAP
Посол: Израиль не исключает возможности экспорта газа в Европу через TANAP и TAP
4 января 2023 г. 12:00

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi