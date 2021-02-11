Минэнерго: ЮГК еще больше укрепит растущее влияние Азербайджана в глобальном масштабе

Южный газовый коридор является очень важным проектом для нашей страны как с экономической, так и с политической точек зрения

Южный газовый коридор (ЮГК) является очень важным проектом для нашей страны как с экономической, так и с политической точек зрения.

Об этом Report заявил заместитель начальника отдела нефти и газа Министерства энергетики Отел Гусейнов, комментируя позицию ЮГК на энергетическом рынке.

Гусейнов отметил, что данный проект имеет особое значение с точки зрения диверсификации энергоресурсов Европы и превращения Азербайджана в энергетический хаб:

“С реализацией проекта наша страна получила возможность экспортировать свои богатые газовые ресурсы на региональные и европейские рынки. Полученные таким образом доходы будут играть важную роль в обеспечении устойчивого экономического развития нашей страны. Наряду с экономическим, проект также имеет большое политическое значение. Таким образом, Южный газовый коридор, являясь проектом энергетической безопасности, внесет свой вклад в обеспечение энергобезопасности региона и Европы, тем самым еще больше укрепив растущий авторитет нашей страны как в региональном, так и в глобальном масштабе”, - добавил он.

Напомним, сегодня в Баку в формате видеоконференции состоится VII заседание министров в рамках Консультативного совета Южного газового коридора. На заседании совета примут участие еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон, комиссар по политике соседства и переговорам о расширении Оливер Вархели, а также высокопоставленные представители США, Албании, Великобритании, Болгарии, Боснии и Герцеговины, Грузии, Хорватии, Италии, Венгрии, Черногории, Румынии, Сербии, Северной Македонии, Турции, Туркменистана и Греции.

В мероприятии также примут участие представители компаний, участвующих в проекте, Всемирного банка Европейского банка реконструкции и развития, Европейского инвестиционного банка, Азиатского банка развития, Азиатского банка инфраструктурных инвестиций и других международных финансовых учреждений.

Первое заседание министров в рамках Консультативного совета Южного газового коридора состоялось 12 февраля 2015 года.