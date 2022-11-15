МЭА: В октябре страны ОПЕК+ увеличили добычу нефти

Добыча нефти ОПЕК+ в октябре была на 3,2 млн баррелей в сутки ниже разрешенного нефтяным соглашением уровня, но в ноябре этот разрыв сократится примерно до 2 млн.

Добыча нефти ОПЕК+ в октябре была на 3,2 млн баррелей в сутки ниже разрешенного нефтяным соглашением уровня, но в ноябре этот разрыв сократится примерно до 2 млн.

Как передает Report, об этом говорится в ежемесячном докладе Международного энергетического агентства (МЭА).

"Наши текущие оценки предполагают снижение примерно на 800 тыс. баррелей в сутки. Это должно сократить разрыв между текущим уровнем добычи альянса и официальными целевыми уровнями примерно до 2 млн баррелей в сутки с 3,2 млн в октябре", - отмечают в МЭА.

МЭА также считает, что в целом 23 страны альянса ОПЕК+ в октябре увеличили добычу нефти на 70 тыс. баррелей в сутки, до 44,92 млн баррелей в сутки - максимума с апреля 2020 года. Этому способствовало восстановление добычи в Казахстане, а также в Ираке и Нигерии, что компенсировало сокращение в других странах, лидером среди которых была Саудовская Аравия.

Страны ОПЕК снизили добычу в октябре на 30 тыс. баррелей сутки - до 29,8 млн баррелей в день, тогда как партнеры из "не ОПЕК" увеличили ее на 100 тыс. баррелей в сутки - до 15,12 млн баррелей. Между тем, в рамках соглашения альянс сократил добычу в октябре только на 40 тыс. баррелей в сутки вместо обещанных 100 тыс., считают в МЭА.

Ранее страны ОПЕК и альянс ОПЕК+ исключили данные МЭА из своих расчетов, заменив их на информацию аналитических компаний Wood Mackenzie и Rystad Energy.

Отметим, что ОПЕК+ с ноября перешел к крупнейшему с начала распространения COVID-19 сокращению добычи, пообещав снизить ее на 2 млн баррелей в сутки с разрешенного уровня августа. Саудовский министр энергетики принц Абдель Азиз бен Сальман при этом пояснял, что реальное сокращение составит 1-1,1 млн баррелей в сутки, так как многие страны и так отстают от своих квот.