МЭА сообщило о росте мировых запасов нефти

Коммерческие запасы нефти и нефтепродуктов в мире поднялись в августе по сравнению с июлем на 36,5 млн баррелей, а в странах ОЭСР - на 15 млн баррелей.

Коммерческие запасы нефти и нефтепродуктов в мире поднялись в августе по сравнению с июлем на 36,5 млн баррелей, а в странах ОЭСР - на 15 млн баррелей.

Как передает Report со ссылкой на октябрьский доклад Международного энергетического агентства (МЭА), показатели по-прежнему были ниже средних пятилетних значений.

"Мировые запасы выросли на 36,5 млн баррелей в августе, так как снижение береговых запасов (-27,8 млн баррелей) было скомпенсировано ростом запасов нефти на воде (+64,3 млн баррелей)", - говорится в докладе.

В то же время коммерческие запасы нефти в странах ОЭСР показывают рост второй месяц подряд - на 15 млн баррелей в августе, достигнув отметки в 2 736 млн баррелей, при этом на 243,3 млн баррелей меньше среднего пятилетнего значения.

МЭА отмечает, что страны ОЭСР выпустили еще 32,8 млн баррелей из стратегических резервов в августе, из которых 31 млн баррелей нефти пришелся на США и Азию и 1,8 млн баррелей нефтепродуктов - на Европу. Еще 38 млн было выпущено из госзапасов в сентябре, таким образом, с марта власти ОЭСР выпустили 223 млн баррелей нефти.