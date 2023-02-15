МЭА повысило прогноз по добыче нефти в мире в 2023 году

Международное энергетическое агентство (МЭА) повысило прогноз по добыче нефти в мире в 2023 году, теперь ожидает роста до 101,3 млн баррелей в сутки.

Международное энергетическое агентство (МЭА) повысило прогноз по добыче нефти в мире в 2023 году, теперь ожидает роста до 101,3 млн баррелей в сутки.

Как передает Report, следует из февральского доклада агентства.

В январе агентство прогнозировало, что мировая добыча нефти в 2023 году увеличится до 101,1 млн баррелей в сутки. По итогам 2022 года, по оценкам МЭА, добыча нефти в мире составила 100,1 млн баррелей в сутки.

"В целом по году мы ожидаем, что мировая добыча нефти вырастет на 1,2 млн баррелей в сутки за счет стран, не входящих в ОПЕК+, а именно США, а также Бразилии, Норвегии, Канады и Гайаны", - говорится в февральском докладе. Там сказано, что добыча в 2023 году ожидается на уровне 101,3 млн баррелей в сутки.