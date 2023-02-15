О нас

МЭА повысило прогноз по добыче нефти в мире в 2023 году

МЭА повысило прогноз по добыче нефти в мире в 2023 году Международное энергетическое агентство (МЭА) повысило прогноз по добыче нефти в мире в 2023 году, теперь ожидает роста до 101,3 млн баррелей в сутки.
Энергетика
15 февраля 2023 г. 13:51
МЭА повысило прогноз по добыче нефти в мире в 2023 году

Международное энергетическое агентство (МЭА) повысило прогноз по добыче нефти в мире в 2023 году, теперь ожидает роста до 101,3 млн баррелей в сутки.

Как передает Report, следует из февральского доклада агентства.

В январе агентство прогнозировало, что мировая добыча нефти в 2023 году увеличится до 101,1 млн баррелей в сутки. По итогам 2022 года, по оценкам МЭА, добыча нефти в мире составила 100,1 млн баррелей в сутки.

"В целом по году мы ожидаем, что мировая добыча нефти вырастет на 1,2 млн баррелей в сутки за счет стран, не входящих в ОПЕК+, а именно США, а также Бразилии, Норвегии, Канады и Гайаны", - говорится в февральском докладе. Там сказано, что добыча в 2023 году ожидается на уровне 101,3 млн баррелей в сутки.

Подпишитесь на наш Telegram канал

Самое читаемое

Посольство Турции в Баку обратилось к жителям Азербайджана
Посольство Турции в Баку обратилось к жителям Азербайджана
8 февраля 2023 г. 14:40
В исправительной колонии в России произошел пожар, погибли двое осужденных
В исправительной колонии в России произошел пожар, погибли двое осужденных
9 февраля 2023 г. 13:18
В Шуше пройдет кинофестиваль тюркского мира Коркут Ата
В Шуше пройдет кинофестиваль тюркского мира "Коркут Ата"
9 февраля 2023 г. 15:43
Более 1 млн человек в Турции находятся в центрах временного размещения после землетрясений
Более 1 млн человек в Турции находятся в центрах временного размещения после землетрясений
11 февраля 2023 г. 01:54
Очередная партия гуманитарной помощи МЧС отправлена в Турцию
Очередная партия гуманитарной помощи МЧС отправлена в Турцию
11 февраля 2023 г. 12:04
Главы Минобороны США и Украины обсудили приоритеты заседания группы по помощи Киеву
Главы Минобороны США и Украины обсудили приоритеты заседания группы по помощи Киеву
12 февраля 2023 г. 07:12
Клопп заявил, что не покинет пост главного тренера Ливерпуля
Клопп заявил, что не покинет пост главного тренера "Ливерпуля"
14 февраля 2023 г. 06:29
Число погибших в результате землетрясения в Сирии превысило 5,8 тыс. человек
Число погибших в результате землетрясения в Сирии превысило 5,8 тыс. человек
15 февраля 2023 г. 06:07
Обсуждены тарифные ставки Транскаспийского международного транспортного маршрута
ФотоОбсуждены тарифные ставки Транскаспийского международного транспортного маршрута
8 февраля 2023 г. 14:49
Посольство Азербайджана в Турции перешло на круглосуточный режим работы
Посольство Азербайджана в Турции перешло на круглосуточный режим работы
8 февраля 2023 г. 16:58

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi