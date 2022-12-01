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Кыргызстан намерен получить кредит от АБР для закупки электроэнергии

Кыргызстан намерен получить кредит от АБР для закупки электроэнергии Кыргызстан может получить 50 млн долларов от Азиатского банка развития (АБР) для закупки электроэнергии из других стран. Проект соглашения рассмотрели в парламенте вчера в первом чтении.
Энергетика
1 декабря 2022 г. 09:55

Кыргызстан может получить 50 млн долларов от Азиатского банка развития (АБР) для закупки электроэнергии из других стран. Проект соглашения рассмотрели в парламенте вчера в первом чтении.

Как передает Report со ссылкой на кыргызские СМИ, об этом сообщил замминистра финансов Руслан Татиков.

По его словам, 25 млн из этой суммы составит грант, остальное кредит. Средства выдается на 24 года по ставке 1,5%, из которых 8 лет являются льготными со ставкой 1%.

Татиков сообщил, что сейчас внутренние средства идут на восстановление Баткенской области, строительство школ и детсадов. По этой причине приходится привлекать средства извне.

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