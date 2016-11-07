Компания "Газпром" инвестирует в "Турецкий поток" в этом году 370 млн. долларов

Баку. 7 ноября. REPORT.AZ/ Российский "Газпром" закладывает в 2016 году инвестиции в газопровод "Турецкий поток" на уровне 23,5 млрд. рублей (примерно 370 млн. долларов США).

Как передает Report со ссылкой РИА Новости, об этом сообщает агентство Bloomberg.

По информации, в 2015 году на "Турецкий поток" было потрачено 64,673 млрд. рублей.

Отметим, что Россия и Турция 10 октября подписали межправительственное соглашение по проекту "Турецкий поток". Документ предполагает строительство двух ниток магистрального газопровода по дну Черного моря мощностью 15,75 млрд. кубометров газа каждая. Одна нитка предусмотрена для поставок газа непосредственно на турецкий рынок, другая - для поставок газа транзитом через Турцию в европейские страны. Реализация второй нитки будет зависеть от заинтересованности Европы в российском газе и получении от нее гарантий в этом.