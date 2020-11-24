Казахстан готовится к поставкам сырой нефти в Беларусь

Казахстан выразил готовность на беспошлинную поставку сырой нефти Беларуси по трубе

Беларусь согласовала с Казахстаном проект соглашения о поставках нефти и нефтепродуктов.

Как передает Report со ссылкой на казахстанские СМИ, об этом говорится в заявлении казахстанского Минэнерго.

«Проект соглашения о торгово-экономическом сотрудничестве в области поставок нефти и нефтепродуктов между Казахстаном и Беларусью согласован сторонами. На текущий момент начаты внутригосударственные процедуры. Мероприятия проходят в штатном режиме», — заявили в пресс-службе ведомства.

Параметры поставок будут определены после утверждения перечня товаров в рамках индикативных балансов сторон с учетом экономической привлекательности для Казахстана. Логистика поставок нефтепродуктов в Беларусь будет зависеть от экономической привлекательности, ее будут определять уже хозяйствующие субъекты. Отмечается, что вопрос поставок нефти из Казахстана через территорию России Минск будет обсуждать с Москвой самостоятельно.

Помимо «Дружбы», нефть из Казахстана, по словам первого вице-министра энергетики РК Мурата Журебекова, может поставляться по нефтепроводу «Атырау-Самара», а также по железной дороге. Казахстанское Минэнерго отмечает, что Беларусь заинтересована не в готовых нефтепродуктах, а в сырье в общих объемах свыше 3,2 млн тонны в год.

Напомним, что на прошлой неделе Казахстан выразил готовность на беспошлинную поставку сырой нефти Беларуси по трубе. В случае подписания соответствующее соглашение будет действовать до конца 2024 года.

Беларусь стремится снизить свою зависимость от поставок российской нефти на два своих НПЗ. В рамках программы диверсификации Минск начал импортировать сырье из Норвегии, Саудовской Аравии и США через литовский порт «Клайпеда». Это сырье доставляется по железной дороге на Новополоцкий НПЗ («Нафтан»).

Поставки нефти из Азербайджана осуществляются через украинские порты «Одесса» и «Южный», которые обработали в текущем году семь танкеров с азербайджанской нефтью, отправленной железнодорожным транспортом и по трубопроводу «Одесса–Броды» на Мозырский НПЗ.