Какие события ожидаются на рынке нефти?

На 20-м заседании министров стран-членов ОПЕК и вне ОПЕК, в соответствии с принятой в июле "Декларацией о сотрудничестве", достигнута договоренность об увеличении суточной добычи нефти в октябре на 400 тыс. баррелей. Вслед за этим цены на нефть на мировых

На 20-м заседании министров стран-членов ОПЕК и вне ОПЕК, в соответствии с принятой в июле "Декларацией о сотрудничестве", достигнута договоренность об увеличении суточной добычи нефти в октябре на 400 тыс. баррелей. Вслед за этим цены на нефть на мировых рынках начали снижаться.

В настоящее время стоимость одного барреля нефти на товарных биржах колеблется в пределах 65-75 долларов США. На днях президент и владелец российской компании LUKoil Вагит Алекперов заявил, что текущие цены являются приемлемыми как для производителей, так и для потребителей, и что страны ОПЕК+ стремятся сохранить их, регулируя объемы.

Между тем, нефтяная компания Saudi Aramco, один из крупнейших мировых поставщиков нефти, заявила, что со следующего месяца снизит цены для своих клиентов в азиатских странах. Так, для покупателей из Азии цена одного барреля нефти марки Arab Light будет снижена на 1,3 доллара США.

Директор Центра нефтяных исследований Ильхам Шабан считает решение Saudi Aramco естественным: "Цена на нефть выше 70 долларов, и она считается высокой. Но на рынке имеется сильная конкуренция, а продать товар не так-то просто. Среди покупателей саудовской нефти особую долю занимает Китай. В последнее время, в основном летом, Китай сокращал импорт нефти, поскольку не хочет покупать нефть за 70 долларов. Китай, который год назад закупал большие партии в два раза дешевле и создавал крупные резервы, теперь считает экономически целесообразнее ее использовать. В такой ситуации производители хотят пробудить у покупателей интерес к своей продукции, предлагая различные кампании".

И. Шабан также коснулся причин роста цен на нефть выше 70 долларов: "На встречах стран ОПЕК+ в начале сентября шли разговоры о том, что ОПЕК внесет изменения в решение по увеличению добычи. Но этого не произошло. До конца года осталось в силе решение об увеличении добычи на 400 тыс. баррелей в месяц. Несмотря на то, что стоимость нефти немного снизилась после этого решения, в настоящее время цена в целом выше 70 долларов. Потому что рынок вначале эмоционально реагирует на решение, а затем все возвращается в прежнее русло. Кроме того, с начала сентября мы наблюдаем ураганы в США, в основном в Северной Америке. Эти ураганы не обошли стороной и нефтяную промышленность. Добывающие платформы в Мексиканском заливе и нефтедобывающих штатах США были вынуждены временно остановиться. Для их повторного запуска требуется время. Все это поддерживают цену нефти на уровне выше 70 долларов".

Тем не менее, эксперт говорит, что нынешние рыночные цены на нефть достигнуты за счет искусственного регулирования добычи: "Это регулирование в силе до сентября 2022 года. Если после этого рынок перестанет регулироваться, мы узнаем реальную цену нефти на рынке. Большинство компаний по всему миру на текущий год прогнозировали базовую цену нефти в 40 долларов. Однако в первой половине года средняя экспортная цена нефти уже составляла 62,55 доллара. В первой половине прошлого года нефть стоила 38 долларов. Сейчас по сравнению с прошлым годом наблюдается рост цен на 65%".

С другой стороны, согласно прогнозу на текущий год, средняя цена на нефть составит 65 долларов. Но я ожидаю более высокие цены. Средняя цена на нефть в 2019 году составила 71 доллар. Если в 2021 году средняя цена будет немного ниже, и не будут достигнуты показатели добычи 2019 года, в любом случае, мы ожидаем этих результатов в 2022 году. Речь идет о достижении ежесуточной добычи 99 млн баррелей. Мы можем ожидать увеличения этого объема до 97 млн баррелей в сутки к концу года".