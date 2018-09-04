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    Кабмин РФ одобрил проект договора с Азербайджаном о пошлинах на нефть, газ и электричество

    Баку. 4 сентября. REPORT.AZ/ Правительство РФ одобрило проект соглашения между Россией и Азербайджаном о регулировании исчисления таможенных пошлин и других сборов в госбюджет, взимаемых при экспорте или импорте нефти, природного газа и электроэнергии. 

    Как передает Report, об этом говорится в сообщении на сайте кабмина РФ.

    Как отмечается, проект соглашения подготовлен в целях развития сотрудничества в области таможенного дела между Россией и Азербайджаном по итогам заседания межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству между двумя странами, состоявшегося в декабре 2016 года в Баку.

    "Реализация соглашения, в случае его подписания, обеспечит правильное исчисление таможенных пошлин, налогов и других сборов, взимаемых при ввозе или вывозе товаров, перемещаемых по линиям электропередачи (электрическая энергия) и трубопроводным транспортом (нефть, природный газ)", — говорится в сообщении.

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