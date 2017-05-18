Исполнительный директор Technol: В ближайшее время мы начнем экспорт в несколько зарубежных стран - ИНТЕРВЬЮ

Баку. 18 мая. REPORT.AZ/ Исполнительный директор начавшего свою деятельность несколько месяцев назад первого производителя моторных масел в Азербайджане - компании Technol Мурад Рафиев дал интервью агентству Report:

- Мурад-бей, Technol 3 месяца назад начал деятельность на местном рынке. Можно сказать, что первый квартал уже позади. Рассматривая его итоги, как вы оцениваете общую ситуацию?

- Как вы знаете, Technol - первое современное предприятие Азербайджана, производящее моторные и промышленные масла. До этого времени практически все продукты данной категории импортировались в нашу страну. Из-за этого на рынке был определенный застой. Начало продажи местного продукта на рынке, где продается свыше 100 наименований иностранных продуктов, имеет как положительные, так и отрицательные стороны. За прошедшие короткие 3 месяца Technol удалось занять свою нишу на рынке. Из-за того, что наша продукция является местной, ожидалось неоднозначная реакция со стороны потребителей. Их можно подразделить на 2 части – потребители, которые не доверяют местному производству и потребители, которые среди 100 наименований иностранных продуктов выбрали именно нашу продукцию. В первые 3 месяца Technol был представлен в основном в Баку и Сумгайыте, Абшеронском районе и южных районах нашей страны. К концу этого месяца мы намереваемся наладить продажи во всех районах. Уже в июне потребители смогут приобрести нашу продукцию даже в самых отдаленных частях нашей страны.

- Вы нам рассказали о новом бренде. Как вы отметили, некоторые люди не доверяют отечественным брендам. Наблюдения показывают, что многие бренды не акцентируют внимание на том, что их продукция местного производства, но Technol по каким-то причинам во всех рекламах делает ударение именно на Made in Azerbaijan. В чем заключается ваша цель?

- Абсолютно верное наблюдение. Из-за нехватки доверия к местной продукции в рекламах многих товаров этот нюанс не отмечается. Но мы думаем, что этот стереотип должен быть искоренен, в частности, такими компаниями как мы, которые предоставляют высококачественную продукцию. Если мы предоставляем потребителям отечественную продукцию высокого качества, мы обязаны акцентировать внимание на этом. Конечно же, в некоторых случаях это может создать нам определенные трудности. Но в долгосрочной перспективе после использования нашей качественной продукции люди будут удовлетворены тем, что отечественный продукт обладает такими характеристиками и отвечает всем мировым стандартам. По-моему, все местные производители, которые доверяют качеству своей продукции, должны подчеркивать ее отечественное происхождение и гордиться этим.

- Некоторое время назад Technol участвовал в международной выставке автомеханики, проводимой в Турции. По распространенной в СМИ информации, продолжением данного процесса являются переговоры по экспорту продукции Technol. Что вы можете нам рассказать об этом?

- Выставка автомеханики является одним из крупнейших мероприятий в данной отрасли. На выставке впервые был представлен азербайджанский бренд, что привлекло внимание участников выставки. В ходе выставки мы получили огромное количество положительных отзывов. Что касается вопроса, то я хотел бы отметить, что Technol - одна из первых компаний в Азербайджане, получившая документ поощрения инвестиций. Основное преимущество данного документа в том, что он предоставляет определенные льготы экспортно-ориентированным предприятиям, таким как Technol. После выставки в Турции мы уже начали переговоры со многими странами об экспорте продукции. В ближайшее время мы начнем экспорт одновременно в несколько зарубежных стран.

- Ожидаются ли такого рода выставки в ближайшее время?

- Конечно же да. Имеется четкий план по укреплению позиций Technol на международном рынке. В данный план также входит участие в такого рода выставках. В то же время Technol будет участвовать на международной выставке нефти и газа в Баку с 31 мая по 3 июня. К ней присоединятся многие мировые бренды по производству моторных масел. Азербайджан впервые представит на выставке моторные масла отечественного производства.

- Для каких категорий автомобилей предназначено моторное масло, производимое Technol?

- Мы производим моторные масла нескольких категорий. Сюда входят масла серии Platinum, Gold, Silver, Turbo, Power. Каждая серия предназначена для определенного сегмента. Например, продукции 10W-40, 0W-30, 5W-30, 5W-20 серии Platinum предназначена в основном для автомобилей выпусков 2010-го года и выше и автомобилей стандартов Euro 4, Euro 5 и Euro 6. Продукция 10W-40, 5W-40, 5W-30 серии Gold предназначена для двигателей 2000-го и последующих годов. Благодаря высокому качеству наших продуктов предотвращается загрязнение двигателя и увеличивается его работоспособность. Вся наша продукция обладает отличительными характеристиками. На упаковке каждого товара указана подробная инструкция к применению на азербайджанском языке.

- Мурад-бей, планируете ли вы предложить какие-либо новинки потребителям в ближайшее время?

- Будучи Technol, мы всегда думаем о потребителях и рады преподносить им сюрпризы. Поэтому ожидается множество новшеств. Через несколько дней будет запущено мобильное предложение, которое упростит процесс выбора моторных масел нашими потребителями. Посредством приложения они смогут найти ближайший пункт продажи товаров Technol и выбрать среди ассортимента наиболее подходящую продукцию. Кроме того, в скором времени стартуют проекты корпоративной социальной ответственности. Будучи отечественной компанией, мы осознаем нашу социальную ответственность и планируем проводить работы в этом направлении.