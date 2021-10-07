Хедж-фонды активно скупают нефть и нефтепродукты

Хедж-фонды, распродавшие нефть этим летом из-за опасений новой волны пандемии и возвращения на рынок иранских баррелей, совершили оверштаг и начали активно скупать углеводороды.

Хедж-фонды, распродавшие нефть этим летом из-за опасений новой волны пандемии и возвращения на рынок иранских баррелей, совершили оверштаг и начали активно скупать углеводороды.

Как передает Report, об этом сообщает finanz.

За минувшую неделю крупные спекулянты приобрели фьючерсы и опционы на нефть и нефтепродукты в объеме 42 млн баррелей, подсчитал аналитик агентства Reuters Джон Кемп на основе данных европейских и американских бирж.

За последние шесть недель на балансах хедж-фондов осели контракты на 170 млн баррелей, а их чистая длинная позиция (разница между ставками на рост и падение) достигла 847 млн баррелей и стала рекордной с марта.

Управляющие сырьевых фондов активно распродавали нефть в июне и июле, сбросив контракты на 260 млн баррелей. Но осенью в связи с энергетическим кризисом в Европе, беспрецедентными ценами на газ и взлетом стоимости угля до 20-летнего максимума инвесторы вновь начали проявлять интерес к углеводородам.

Ставки хедж-фондов на падение котировок Brent на 27 сентября сократились до минимума за два года (62 млн баррелей), а объем длинных позиций превысил короткие более чем в 6 раз.

На прошлой неделе хедж-фонды добавили в портфели контракты на 21 млн баррелей нефти WTI, 9 млн баррелей Brent, 11 млн баррелей газойля и 3 млн баррелей бензина, сократив позиции лишь во фьючерсах на дизельное топливо на 3 млн баррелей.

С начала года нефть подорожала на 40%: сорт Brent, к которому привязаны поставки в Европу, торгуется дороже 82 долларов США за баррель впервые с 2018 года. Американская эталонная смесь WTI приближается к отметке 80 долларов - рекордного за последние семь лет уровня.

Инвестбанки тем временем один за другим повышают прогнозы по нефти.

Bank of America еще в сентябре предсказал цены на уровне 100 долларов за баррель при условии холодной зимы, которая вынудит европейские страны использовать для отопления мазут. Теперь в банке допускают котировки выше 100 долларов, учитывая взлет цен на газ и уголь до новых максимумов — 1 400 долларов за тысячу кубометров и 242 доллара за тонну соответственно.

Goldman Sachs повысил прогноз на конец года на 10 долларов, до 90 долларов за баррель нефти Brent, ссылаясь на растущий спрос, провал американской добычи из-за урагана "Ида" и дефицит физического рынка, который разрастается по мере приближения отопительного сезона.

Morgan Stanley прогнозирует цены в районе 85 долларов за "бочку" к концу этого года из-за стремительного сокращения мировых запасов, которые уже упали до уровней ниже, чем в начале пандемии.

"Как в 1970-х и в 2008 году, нефть может стать причиной очередного глобального кризиса", - считает стратег по сырьевым рынкам и деривативам BofA Europe Франсиско Бланш.

Переход со слишком дорогого газа на нефть может увеличить спрос на 1–2 млн баррелей в сутки, еще 500 тыс. баррелей в сутки добавятся, если зима будет холоднее обычного, и почти столько же (300–500 тыс. баррелей в сутки), если в США полностью восстановится авиасообщение, считает эксперт.

Рынок нефти уже находится в дефиците: по расчетам ОПЕК, мировая добыча на 1,1 млн баррелей в сутки не дотягивает до потребления, а разрыв покрывается из запасов, общий объем которых упал ниже среднего за последние пять лет.

"Если все эти факторы сработают вместе, цены на нефть могут взлететь и спровоцировать второй раунд инфляционного давления по всему миру. Другими словами, мы находимся на расстоянии одного шторма до следующего макро-урагана", - предупреждает Бланш.

Отметим, что сегодня утром цена декабрьских фьючерсов на нефть марки Brent снизилась на 0,46% - до 80,71 доллара за баррель, ноябрьских фьючерсов на WTI - на 1,06%, до 76,61 доллара за баррель.