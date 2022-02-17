Грузия сократила поставки электроэнергии из Азербайджана

В январе этого года Грузия импортировала из Азербайджана электроэнергию в объеме 48,7 млн киловатт-часов.

В январе этого года Грузия импортировала из Азербайджана электроэнергию в объеме 48,7 млн киловатт-часов.

Как сообщает грузинское бюро Report, об этом говорится в отчете "Коммерческого оператора электроэнергетической системы Грузии" (ESCO).

Согласно документу, это в 3,1 раза меньше соответствующего показателя прошлого года.

В январе Грузия импортировала электроэнергию на общую сумму 406,4 млн киловатт-часов. Азербайджан удовлетворил 12% потребностей соседней страны в электроэнергии. Основным поставщиком электроэнергии в Грузию является Россия (291,493 млн киловатт-часов).

В отчетном месяце объем транзита электроэнергии из Азербайджана через Грузию в Турцию составил 185,519 млн киловатт-часов, что в 14,5 раза больше годового показателя.